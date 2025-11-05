Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'304 0.0%  SPI 17'018 -0.1%  Dow 47'085 -0.5%  DAX 23'784 -0.7%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5'623 -0.7%  Gold 3'971 1.0%  Bitcoin 82'592 0.3%  Dollar 0.8104 0.0%  Öl 64.8 0.6% 
AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

27.90
CHF
0.70
CHF
2.57 %
10:45:42
BRXC
05.11.2025 08:38:54

AUTO1 Overweight

AUTO1
27.94 CHF 2.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autohändler habe die Erwartungen wieder einmal klar getoppt und die Ziele durch die Bank erhöht, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch./rob/ag/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
31.32 € 		Abst. Kursziel*:
27.71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
30.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.33%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

CHF
