AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
27.90CHF
0.70CHF
2.57 %
10:45:42
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2025 08:38:54
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autohändler habe die Erwartungen wieder einmal klar getoppt und die Ziele durch die Bank erhöht, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch./rob/ag/niw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31.32 €
|
Abst. Kursziel*:
27.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.33%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: AUTO1 Group erzielt Rekordabsatz im 3. Quartal und starkes Wachstum in allen Bereichen (EQS Group)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: MDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Ausblick: AUTO1 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
Analysen zu AUTO1
|08:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|28.77
|5.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:51
|
Jefferies & Company Inc.
Novo Nordisk Underperform
|09:50
|
Jefferies & Company Inc.
Vonovia Buy
|09:48
|
Warburg Research
Vonovia Buy
|09:46
|
Warburg Research
BMW Buy
|09:26
|
Jefferies & Company Inc.
Ahold Delhaize Buy
|09:24
|
RBC Capital Markets
EVOTEC Outperform
|09:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight