AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
26.92CHF
-0.28CHF
-1.03 %
12:20:04
BRXC
05.11.2025 10:44:50
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen seien im dritten Quartal erneut übertroffen worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochmorgen. Abermals habe der Autohändler sich dann auch höhere Ziele gesetzt./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
34.60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.32 €
|
Abst. Kursziel*:
10.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.49%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
