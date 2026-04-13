AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aumovio von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät dazu, auch Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck sowie die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt, schrieb der Experte. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet. Aumovio hält er für eine attraktive Turnaroundstory mit enormem Wertschöpfungspotenzial./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35.85 €
|
Abst. Kursziel*:
53.42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.35%
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
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