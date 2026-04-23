NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit dem Wachstumspotenzial, den der Vertrag mit Aurora Innovation für autonomes Lkw-Fahren bietet. Nach der ersten Ankündigung sei er skeptisch gewesen hinsichtlich des Potenzials und der Logik des ungewöhnlichen 'Pay-per-Mile'-Vertrags. Martin ist aber insgesamt optimistisch, was den autonomen Lkw-Verkehr betrifft. Es sei nur eine Frage des Wann und nicht des Ob. Der autonome Lkw-Verkehr könne einen tiefgreifenden Wandel bewirken und die versprochenen Kosteneinsparungen seien real./ck/rob/ag;