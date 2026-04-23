AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit dem Wachstumspotenzial, den der Vertrag mit Aurora Innovation für autonomes Lkw-Fahren bietet. Nach der ersten Ankündigung sei er skeptisch gewesen hinsichtlich des Potenzials und der Logik des ungewöhnlichen 'Pay-per-Mile'-Vertrags. Martin ist aber insgesamt optimistisch, was den autonomen Lkw-Verkehr betrifft. Es sei nur eine Frage des Wann und nicht des Ob. Der autonome Lkw-Verkehr könne einen tiefgreifenden Wandel bewirken und die versprochenen Kosteneinsparungen seien real./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
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Unternehmen:
AUMOVIO
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Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
37.40 €
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Abst. Kursziel*:
1.60%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
37.40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
1.60%
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Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
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