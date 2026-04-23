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23.04.2026 08:40:54

AUMOVIO Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit dem Wachstumspotenzial, den der Vertrag mit Aurora Innovation für autonomes Lkw-Fahren bietet. Nach der ersten Ankündigung sei er skeptisch gewesen hinsichtlich des Potenzials und der Logik des ungewöhnlichen 'Pay-per-Mile'-Vertrags. Martin ist aber insgesamt optimistisch, was den autonomen Lkw-Verkehr betrifft. Es sei nur eine Frage des Wann und nicht des Ob. Der autonome Lkw-Verkehr könne einen tiefgreifenden Wandel bewirken und die versprochenen Kosteneinsparungen seien real./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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