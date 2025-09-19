Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'083 0.3%  SPI 16'780 0.2%  Dow 46'142 0.3%  DAX 23'744 0.3%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5'481 0.5%  Gold 3'653 0.2%  Bitcoin 92'911 0.1%  Dollar 0.7947 0.3%  Öl 67.1 -0.6% 
Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

40.66
EUR
1.18
EUR
2.99 %
10:13:27
BMN
19.09.2025 08:28:19

Aumovio Overweight

Aumovio
40.82 EUR 3.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio mit "Overweight" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die an die Börse gegangene Continental-Abspaltung sei ein führender weltweit führender Anbieter von elektrischen, elektronischen, mechatronischen und mechanischen Komponenten, Software und Systemen für die Automobiltechnikbranche, schrieb Jose M Asumendi in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Anlagehintergrund drehe sich um eine Strategie zur Wiederherstellung des organischen Wachstums und zur Erzielung von Margen im Bereich von 4 bis 6 Prozent. Die Aktie sollte mindestens auf einem vergleichbaren Bewertungsniveau wie die französischen Branchenkollegen Valeo und Forvia gehandelt werden. Aumovio könne zudem eine starke Bilanz vorweisen./gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aumovio Overweight
Unternehmen:
Aumovio 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.52 € 		Abst. Kursziel*:
22.30%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
40.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.39%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse