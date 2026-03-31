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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

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31.03.2026 16:58:45

AUMOVIO Hold

AUMOVIO
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aumovio vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Sie rechne trotz zahlreicher Herausforderungen - insbesondere der DRAM-Preisentwicklung, die auch 2027 zentral bleibe - mit einem guten Jahresstart des Autozulieferers, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aumovio habe deutliche Fortschritte bei der Sanierung erzielt. Der starke Bewertungsabschlag im Verglich zu Branchenkollegen sorge zudem weiterhin für großes Interesse. Dennoch stehe Aumovio 2026 und 2027 vor zahlreichen Herausforderungen, weshalb die Analystin ihre vorsichtige Einschätzung zur Aktie beibehält./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43.20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33.82 € 		Abst. Kursziel*:
27.74%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
33.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.88%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
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