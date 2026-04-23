NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor den am 29. April erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass nun die Konsensschätzungen veröffentlicht wurden. Mit Blick auf das Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns im Kerngeschäft liege er leicht unter dem Durchschnitt, schrieb er. Er erwarte weiterhin ein solides Quartal und rechne mit einer Bestätigung der Jahresziele, was die Konsenserwartung untermauern sollte./rob/ck/he;