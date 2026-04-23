AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor den am 29. April erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass nun die Konsensschätzungen veröffentlicht wurden. Mit Blick auf das Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns im Kerngeschäft liege er leicht unter dem Durchschnitt, schrieb er. Er erwarte weiterhin ein solides Quartal und rechne mit einer Bestätigung der Jahresziele, was die Konsenserwartung untermauern sollte./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
166.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
145.00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
16:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|15:39
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|07.04.26
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|15:39
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
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|07.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|10.04.26
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|AstraZeneca Hold
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|AstraZeneca Hold
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Aktien in diesem Artikel
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