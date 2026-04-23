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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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23.04.2026 15:39:05

AstraZeneca Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor den am 29. April erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass nun die Konsensschätzungen veröffentlicht wurden. Mit Blick auf das Ergebnis je Aktie des Pharmakonzerns im Kerngeschäft liege er leicht unter dem Durchschnitt, schrieb er. Er erwarte weiterhin ein solides Quartal und rechne mit einer Bestätigung der Jahresziele, was die Konsenserwartung untermauern sollte./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:04 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
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AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
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