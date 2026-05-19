NVIDIA-CEO Huang: KI kann die Technologie-Kluft weltweit verringern

• NVIDIA-CEO preist Chancen von KI an• Junge Menschen sollten lernen KI als wichtiges Werkzeug zu nutzen• Arbeitsplätze laut Huang durch KI nicht in Gefahr

Dass NVIDIA-CEO Jensen Huang als Leiter des grössten KI-Platzhirschen weltweit fest an das Potenzial künstlicher Intelligenz glaubt, dürfte wenig überraschen. Dies zeigte er jüngst einmal mehr im Rahmen seiner Rede bei der Abschlussfeier an der Carnegie Mellon University, deren Wortlaut NVIDIA auf dem firmeneigenen Blog veröffentlicht hat.

Seiner Meinung nach kann künstliche Intelligenz dazu beitragen, mehr Menschen den Zugang zu Computer-Technologie zu ebnen: "Wir haben die Chance, die digitale Kluft zu überwinden - und Milliarden von Menschen zum ersten Mal die Möglichkeiten von Computertechnik und künstlicher Intelligenz zugänglich zu machen", so Huang.

Junge Menschen im Vorteil

Der NVIDIA-CEO sieht ausserdem insbesondere für junge Menschen Chancen, die gerade erst in ihr Berufsleben starten und sagt im Rahmen der Veranstaltung: "Jetzt ist es an der Zeit, die eigenen Träume zu verwirklichen, und der Zeitpunkt könnte nicht besser sein". Durch das Schliessen der Technologie-Lücke würden sich in den kommenden Jahren noch viele Chancen für junge Menschen auftun. "Keine Generation ist mit mächtigeren Werkzeugen - oder grösseren Chancen - in die Welt gekommen als ihr", so der Top-Manager weiter. "Wir stehen alle an derselben Startlinie. Jetzt ist euer Moment, die Zukunft mitzugestalten."

Dabei sieht Huang tatsächlich eine neue Reindustrialisierung bevorstehen, die sich jedoch von vorangegangenen Revolutionen unterscheide: "Was nun jedoch bevorsteht, ist grösser als alles bisher Dagewesene. Da Daten die Grundlage jeder Branche bilden, wird sich jede Branche verändern". Dabei geht der NVIDIA-CEO nicht davon aus, dass lediglich eine neue Computerindustrie geschaffen werde, sondern "ein neues Industriezeitalter".

Arbeitsplätze nicht in Gefahr

Dabei erkennt der Konzernlenker die Sorgen von Menschen an, die befürchten ihr Arbeitsplatz könnte durch die sich rasant verbreitende Technologie überflüssig werden. Allerdings sieht Huang eher die Möglichkeiten, die den Menschen durch KI geboten werden: "Jede grosse technologische Revolution in der Geschichte hat neben Chancen auch Ängste hervorgerufen", betonte er. "Wenn die Gesellschaft offen, verantwortungsbewusst und optimistisch mit Technologie umgeht, erweitern wir das menschliche Potenzial weitaus mehr, als wir es einschränken."

Dazu gehört seiner Einschätzung nach aber auch das entschlossene Handeln verschiedener Akteure aus Politik, Wissenschaft und Technologie, um beim Thema Sicherheit mit dem schnellen Fortschritt von künstlicher Intelligenz Schritt zu halten.

Junge Menschen müssten lernen KI-Technologie als nützliches Werkzeug zu sehen: "KI wird euch wahrscheinlich nicht ersetzen. Aber jemand, der KI besser einsetzt als ihr, könnte es vielleicht".

Massenentlassungen bei Tech-Grössen

Tatsächlich hat es jedoch bei zahlreichen Techunternehmen bereits gross angelegte Entlassungen mit Verweis auf Effizienzsteigerungen durch KI gegeben. Social Media-Riese Meta Platforms hat bereits verkündet seine globale Mitarbeiterschaft um 20 Prozent senken zu wollen und will stattdessen stärker auf KI setzen. Online-Handelsgigant Amazon setzt derweil seinen Plan fort in 2026 16'000 Arbeitsplätze zu streichen und investiert derweil in Automatisierung und die Integration von Robotern. Microsoft hat bereits tausende Mitarbeiter in verschiedenen Unternehmensbereichen gehen lassen und hat laut der International Business Times fast sieben Prozent seiner US-Belegschaft angeboten früher in Rente zu gehen.

Noch drastischer geht das Tech-Unternehmen Block von Jack Dorsey vor: So hat das Unternehmen bereits wegen Automatisierungen 40 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen, um damit Kosten zu sparen. Auch Krypto-Grösse Coinbase plant seine Belegschaft um rund 14 Prozent reduzieren zu wollen.

Zwischen Freude und Sorge

Wie eine Studie des Pew Research Centers, auf die Business Insider verweist, darlegt, sind rund die Hälfte der befragten Amerikaner angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI in ihrem Alltag eher besorgt als erfreut. Zudem mache KI die Jobsuche laut dem Portal schwieriger, da der Prozess mit Vorstellungsgesprächen verlängert werde und es für Absolventen schwieriger werde einen Job zu ergattern. So habe die Arbeitslosenquote unter Hochschulabsolventen Anfang 2026 den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht.

Befeuert werden diese Sorgen noch von Tech-CEOs selbst wie beispielsweise Anthropic-Chef Dario Amodei, der letztes Jahr verlautete KI könne die Hälfte der Einstiegsjobs im Bürobereich vernichten, so BI. Tesla-Chef Elon Musk sprach derweil im Interview mit Joe Rogan Anfang 2026 davon, dass es eine "20-prozentige Wahrscheinlichkeit" gäbe, dass die Menschheit durch KI ausgelöscht werde.

Huang will Wogen glätten

Huang selbst sieht solche Hiobsbotschaften verschiedener Tech-Bosse kritisch und versuchte in dem Podcast "Memos to the President" Anfang Mai die Wogen zu glätten, wie Business Insider schreibt. Seiner Ansicht nach sollten führende KI-Entscheidungsträger "achtsamer" in ihren Worten bezüglich dieser Technologie sein. "Solche Kommentare sind nicht hilfreich", so Huang. "Sie stammen von Leuten, die so sind wie ich - von CEOs. Irgendwie entwickelt man, sobald man CEO geworden ist, einen Gottkomplex, und ehe man sich versieht, glaubt man, alles zu wissen." Er fügte hinzu: "Ich denke, wir müssen vorsichtig sein und uns wirklich darauf beschränken, über die Fakten zu sprechen."

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch