AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive Zwischenergebnisse für seine klinische Phase-III-Studie zum Antikörper Ultomiris bei Erwachsenen mit einer chronischen Entzündung der Nierenkörperchen (Morbus Berger) und dem Risiko einer Krankheitsprogression bekannt gegeben, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst verwies darauf, dass er für Ultomiris im Jahr 2030 einen Spitzenumsatz von 6 Milliarden US-Dollar erwarte, was weitgehend der Konsensprognose entspreche./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
169.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
148.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in London: FTSE 100 startet im Plus (finanzen.ch)
|
20.04.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
20.04.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verzeichnet am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
20.04.26
|FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt zum Start des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
|
16.04.26
|Zuversicht in London: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|10:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|154.97
|-4.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:58
|
Jefferies & Company Inc.
SAFRAN Hold
|10:50
|
Warburg Research
Aroundtown Buy
|10:15
|
Jefferies & Company Inc.
Beiersdorf Hold
|10:09
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|09:59
|
RBC Capital Markets
AXA Outperform
|09:59
|
RBC Capital Markets
Allianz Sector Perform
|09:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Nokia Overweight