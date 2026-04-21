Top News
VW-Aktie stabil: Konzernchef Blume will Produktionskapazität um weitere Million senken
Thales profitiert von steigenden Verteidigungsausgaben - auch Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
ZEW-Index rutscht wegen Nahost-Konflikt deutlicher ab als erwartet
AIXTRON-Aktie mit Rekordhoch: Nachfrage nach Halbleitertechnologie treibt an
Angriff der Cloud-Giganten: Warum Amazon mit Graviton die Vormachtstellung von Aktien wie Intel, NVIDIA & Co. attackiert
AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

154.97
CHF
-7.78
CHF
-4.78 %
11:30:29
BRXC
21.04.2026 10:09:26

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
154.97 CHF -4.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive Zwischenergebnisse für seine klinische Phase-III-Studie zum Antikörper Ultomiris bei Erwachsenen mit einer chronischen Entzündung der Nierenkörperchen (Morbus Berger) und dem Risiko einer Krankheitsprogression bekannt gegeben, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst verwies darauf, dass er für Ultomiris im Jahr 2030 einen Spitzenumsatz von 6 Milliarden US-Dollar erwarte, was weitgehend der Konsensprognose entspreche./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:48 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
169.85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
148.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:09 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 AstraZeneca Buy UBS AG
10.04.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
