Nebius-Aktie hebt ab: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen deutlich

• Nebius verzeichnet enormen Umsatzsprung• Profitabilität verbessert sich deutlich, EBITDA dreht klar ins Plus• Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur und neue KI-Fabrik in Pennsylvania geplant

Nebius überrascht mit starkem Quartal

Die Nebius Group hat am Mittwoch Geschäftszahlen vorgelegt, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Besonders das starke Wachstum im KI-Cloud-Geschäft sowie die deutliche Verbesserung der operativen Profitabilität sorgten für Aufmerksamkeit an den Märkten. Für das erste Quartal 2026 meldete Nebius ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,11 US-Dollar. Analysten hatten laut Investing.com zuvor im Durchschnitt mit einem Verlust von 0,78 US-Dollar gerechnet.

Umsatzwachstum durch hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 684 Prozent auf 399 Millionen US-Dollar und lag damit ebenfalls über den Markterwartungen. Laut Investing.com profitiert Nebius dabei von der starken Nachfrage nach seiner KI-Cloud-Plattform, während das Unternehmen seine Infrastrukturkapazitäten konsequent erweitert.

Auch die operative Entwicklung verbesserte sich deutlich. Das bereinigte EBITDA drehte von einem Verlust von 53,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf einen Gewinn von 129,5 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig weitete sich der bereinigte Nettoverlust allerdings um rund 20 Prozent auf 100,3 Millionen US-Dollar aus.

Positiv entwickelte sich zudem das ausgewiesene GAAP-Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen. Hier erzielte Nebius einen Nettogewinn von 621,2 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 104,3 Millionen US-Dollar angefallen war. Hintergrund war laut Unternehmen vor allem ein Bewertungsgewinn bei Beteiligungen an Wertpapieren in Höhe von 780,6 Millionen US-Dollar.

Milliardeninvestitionen in neue KI-Kapazitäten

CEO Arkady Volozh erklärte im Aktionärsbrief, dass sich Nebius zusätzlich bis zu 1,2 Gigawatt an Stromkapazität sowie Grundstücke für eine neue KI-Fabrik im US-Bundesstaat Pennsylvania gesichert habe. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Expansionskurs im Bereich KI-Infrastruktur.

Die Investitionen fielen im ersten Quartal entsprechend hoch aus. Insgesamt flossen rund 2,47 Milliarden US-Dollar in Sachanlagen, Ausrüstung und immaterielle Vermögenswerte. Das entsprach einem Anstieg von 355 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch beim Cashflow zeigte sich eine deutliche Verbesserung. Der operative Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 2,26 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein negativer Wert von 184,1 Millionen US-Dollar ausgewiesen worden war.

Kapitalbasis deutlich gestärkt

Zur Finanzierung des weiteren Wachstums nahm Nebius im Quartal zusätzlich rund 4,34 Milliarden US-Dollar über Wandelanleihen sowie weitere 2 Milliarden US-Dollar über vorfinanzierte Optionsscheine auf. Dadurch erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln auf insgesamt 9,3 Milliarden US-Dollar.

Für Anleger dürfte damit insbesondere die Frage im Mittelpunkt stehen, ob Nebius seine hohe Wachstumsdynamik im KI-Cloud-Markt auch in den kommenden Quartalen aufrechterhalten kann. Gleichzeitig zeigen die massiven Investitionen, dass der Ausbau der Infrastruktur weiterhin hohe Kapitalanforderungen mit sich bringt.

Die Aktie des Unternehmens legt im NASDAQ-Handel am Mittwoch zeitweise um 15,74 Prozent auf 207,50 US-Dollar zu.

Julia Walter, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch