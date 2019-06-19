AstraZeneca 132.66 CHF -0.15% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die positiven Phase-III-Studiendaten des Pharmakonzerns für Baxdrostat gegen Bluthochdruck seien zwar wohl weithin erwartet worden, aber trotzdem mit Blick auf das Potenzial des Medikaments ermutigend, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

