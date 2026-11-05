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05.11.2026 12:57:09

ASOS Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Asos nach Zahlen für 2026 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Die Resultate des Modehändlers seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2027 stifte Zuversicht./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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