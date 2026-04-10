ASML NV 1172.20 CHF 3.73% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus stünden Kommentare des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche hinsichtlich der Signale seiner Kunden, schrieb Sandeep Deshpande am Montag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am kommenden Mittwoch. Echte Auftragszahlen werde ASML nämlich nicht mehr liefern. Deshpande geht aber davon aus, dass sich die Niederländer sehr optimistisch äußern werden./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.