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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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10.04.2026
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13.04.2026 07:16:19

ASML NV Overweight

ASML NV
1172.20 CHF 3.73%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus stünden Kommentare des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche hinsichtlich der Signale seiner Kunden, schrieb Sandeep Deshpande am Montag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am kommenden Mittwoch. Echte Auftragszahlen werde ASML nämlich nicht mehr liefern. Deshpande geht aber davon aus, dass sich die Niederländer sehr optimistisch äußern werden./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’515.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’242.80 € 		Abst. Kursziel*:
21.90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’243.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.82%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
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