ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Im Fokus stünden Kommentare des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche hinsichtlich der Signale seiner Kunden, schrieb Sandeep Deshpande am Montag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am kommenden Mittwoch. Echte Auftragszahlen werde ASML nämlich nicht mehr liefern. Deshpande geht aber davon aus, dass sich die Niederländer sehr optimistisch äußern werden./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1’515.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’242.80 €
|
Abst. Kursziel*:
21.90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’243.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.82%
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Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
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