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Heisse Halbleiter 12.05.2026 03:33:58

Hohes Risiko, hohe Chancen: Warum gehebelte Halbleiter-ETFs im Trend liegen

Hohes Risiko, hohe Chancen: Warum gehebelte Halbleiter-ETFs im Trend liegen

Die KI-Rally treibt Chipaktien weiter an und verändert offenbar auch das Verhalten vieler Privatanleger. Statt Rücksetzer zu nutzen, setzen Trader zunehmend auf aggressivere Strategien.

• Privatanleger setzen verstärkt auf riskantere Wetten bei Halbleitern
• Goldman Sachs sieht einen Wechsel vom klassischen "Buy the dip" hin zu "Trade the mania"
• Die KI-Fantasie liefert Rückenwind, doch der Hebel kann Gewinne und Verluste massiv verstärken

Halbleiteraktien bleiben eines der grossen Themen an den Börsen. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung, Speicherchips und KI-Infrastruktur sorgt für mächtig Rückenwind.

Zuletzt wurde dieser Trend durch starke Kursbewegungen bei Intel, Micron und weiteren Chipwerten zusätzlich verstärkt. MarketWatch verweist zudem darauf, dass der PHLX Semiconductor Index im April um 35 Prozent zulegte und damit den zweitbesten Monat seiner Geschichte nach Februar 2000 verzeichnete.

"Dip-Buying" weicht aggressiven Momentum-Wetten

"Risk on" heisst es bei vielen Privatanlegern deshalb offenbar. Wie MarketWatch berichtet, setzen Retail-Investoren inzwischen verstärkt auf riskantere Wetten im Halbleitersektor, statt wie bisher vor allem auf breite Indexprodukte auf den S&P 500 oder NASDAQ.

Goldman Sachs beschreibt diesen Wandel als Wechsel vom klassischen "Buy the dip" hin zu "Trade the mania". "Dip-Buying" scheint damit nicht mehr die einzige Strategie der Stunde zu sein. Statt geduldig auf Rücksetzer zu warten, springen viele Trader direkt auf das Momentum im heiss gelaufenen Chipsektor auf.

Besonders auffällig: Die Beteiligung von Privatanlegern an dreifach gehebelten Halbleiter-Produkten liegt Goldman Sachs zufolge nahe historischen Extremwerten. Bei einem Produkt auf fallende Chipkurse liege sie im 97. Perzentil über fünf Jahre, bei einem Produkt auf steigende Chipkurse sogar im 99. Perzentil. Bemerkenswert ist dabei auch der Kontrast: Laut MarketWatch sieht Goldman Sachs grössere Investoren wie Pensionsfonds zuletzt weniger aggressiv, während Privatanleger stärker in sektorbezogene Hebelwetten gehen würden.

Warum Anleger jetzt zu gehebelten Produkten greifen

Die Antwort liegt auf der Hand: Der Risikoappetit vieler Privatanleger scheint derzeit grösser zu sein als die Angst vor Verlusten. Denn Halbleiter liefern derzeit eine der klarsten Börsenstorys überhaupt. KI-Nachfrage, Rechenzentren, Speicherchips und Hochleistungshalbleiter sorgen weiter für Fantasie. Wer an den nächsten Schub der KI-Infrastruktur glaubt, kommt am Chipsektor kaum vorbei.

Genau deshalb wirkt klassisches "Dip-Buying" in diesem Umfeld fast zu langsam. Wer erst auf den nächsten Rücksetzer wartet, riskiert, der Bewegung nur hinterherzuschauen. Gehebelte Halbleiter-ETFs versprechen dagegen den direkten Zugriff auf die Dynamik des Sektors. Sie machen aus einer ohnehin schnellen Bewegung einen noch schnelleren Trade.

Für kurzfristig orientierte Anleger ist das besonders reizvoll. Die Produkte bündeln die Sektorwette und verstärken die Kursbewegung. Wer richtig liegt, kann überproportional profitieren. Wer falsch liegt, bekommt den Hebel allerdings sofort gegen sich gestellt. Genau diese Mischung aus KI-Fantasie, Tempo und Risiko macht den Trade derzeit so populär.

Warum bei gehebelten Produkten Vorsicht geboten ist

Für Anleger entsteht damit ein "High-Risk-High-Reward"-Setup. Solange die KI-Rally trägt, grosse Tech-Konzerne weiter in Rechenzentren investieren und Chipwerte stark bleiben, können gehebelte Halbleiter-ETFs besonders kräftig profitieren. Für aktive Trader ist das genau der Stoff, aus dem kurzfristige Chancen entstehen.

Doch der Trade wird enger. MarketWatch zitiert Stephen Innes von SPI Asset Management mit der Einschätzung, dass sich Anleger nicht mehr einfach nur in den Gesamtmarkt stellen, sondern gezielt in besonders volatile Ecken gehen. Einige würden aggressiv auf weiter steigende Chipkurse wetten, andere genauso aggressiv dagegen. MarketWatch verweist zudem darauf, dass technische Analysten bei der jüngsten Dynamik bereits vor parabolischen Bewegungen warnen.

Genau hier liegt das Risiko. Goldman Sachs warnt laut MarketWatch davor, dass solche Sektorwetten zu heftigeren Bewegungen führen könnten. Wenn viele Anleger gleichzeitig auf gehebelte Produkte setzen, reichen schon Gewinnmitnahmen, enttäuschende Branchensignale oder ein Stimmungswechsel, um starke Ausschläge auszulösen. Die neue Lust am Halbleiter-Hebel kann sich für Anleger lohnen, aber sie kann auch sehr schnell teuer werden.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

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Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

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