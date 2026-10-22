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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx nach Quartalszahlen des Pharmakonzerns von 861 auf 935 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Produktumsatz des Kassenschlagers Vyvgart habe erneut über den Markterwartungen gelegen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.