Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 52,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Stahlkonzern stehe vor einem starken Wachstum des operativen Gewinns 2026 und 2027, schrieb Dominic O'Kane am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.