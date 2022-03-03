Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Plus500 Depot

ArcelorMittal Aktie

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
ArcelorMittal Overweight

ArcelorMittal
44.60 CHF 2.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 52,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Stahlkonzern stehe vor einem starken Wachstum des operativen Gewinns 2026 und 2027, schrieb Dominic O'Kane am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ArcelorMittal Overweight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48.88 € 		Abst. Kursziel*:
9.45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
49.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.14%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

