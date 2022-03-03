ArcelorMittal 44.60 CHF 2.67% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 35,40 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Andrew Jones am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Luxemburger erwarteten 2026 eine steigende Rohstoffnachfrage./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



