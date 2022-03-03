ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
29.19CHF
3.19CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
05.02.2026 12:45:18
ArcelorMittal Neutral
ArcelorMittal
44.60 CHF 2.67%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 35,40 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Andrew Jones am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Luxemburger erwarteten 2026 eine steigende Rohstoffnachfrage./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ArcelorMittal
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
35.40 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
48.37 €
Abst. Kursziel*:
-26.81%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
47.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
-26.03%
Analyst Name::
Andrew Jones
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|12:45
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|11:47
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
