ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
29.19CHF
3.19CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.02.2026 12:12:25
ArcelorMittal Neutral
ArcelorMittal
46.64 CHF 4.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an das solide Dezember-Quartal des Stahlkonzerns an. Die Aussichten hingen aber weiterhin von der Politik ab./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
50.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
50.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.32%
|
Analyst Name::
Matt Greene
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
