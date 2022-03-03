Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ArcelorMittal Aktie

29.19
CHF
3.19
CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
06.02.2026

ArcelorMittal Neutral

ArcelorMittal
46.64 CHF 4.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an das solide Dezember-Quartal des Stahlkonzerns an. Die Aussichten hingen aber weiterhin von der Politik ab./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
50.38 € 		Abst. Kursziel*:
-22.59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
50.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.32%
Analyst Name::
Matt Greene 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

