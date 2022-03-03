ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
29.19CHF
3.19CHF
12.27 %
03.03.2022
SWX
13.01.2026 11:56:14
ArcelorMittal Buy
ArcelorMittal
37.72 CHF 0.04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen höherer Erwartungen für die Stahl- und Eisenerzpreise habe er die Gewinnerwartungen angehoben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
