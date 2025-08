NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 29 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Situation europäischer Stahlproduzenten habe sich seit Beginn des zweiten Quartals abgeschwächt, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt neutral für die Aktien von ArcelorMittal gestimmt und begründete dies mit der Sorge, dass sich Zollunsicherheit auf die Nachfrage auswirkt./rob/tih/mis;