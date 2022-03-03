ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ArcelorMittal Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 28 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive Gewinnentwicklung der europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal. Allerdings sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Handelsprotektionsmaßnahmen der EU tatsächlich zu verbesserten Fundamentaldaten beitrügen./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
42.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.41%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
41.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.77%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
|
16.01.26
|CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.01.26