Roche-Aktie: Patentkonflikt um Milliardenmedikament Perjeta eskaliert offenbar

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wirft die US-Tochter Genentech vor einem Gericht in New Jersey Biocon vor, mit einem Biosimilar-Kandidaten mehrere Patentrechte zu der Brustkrebsbehandlung Perjeta zu verletzen.

Genentech verlangt vor Gericht, dass Biocon das geplante Biosimilar weder herstellen noch verkaufen darf. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte bereits vergangenen November ein erstes Nachahmerprodukt zu Perjeta eines anderen Herstellers zugelassen. Perjeta zählt zu den umsatzstärksten Medikamenten von Roche. Das Präparat erzielte 2025 weltweit einen Umsatz von knapp 3 Milliarden Franken.

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Basel (awp)