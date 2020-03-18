ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ArcelorMittal Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine rückläufige Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zuletzt habe sich die Aktie in der Hoffnung auf eine protektionistische EU-Politik sowie auf Kapazitätssenkungen in China deutlich erholt. Dazu runde die komplette Übernahme des bisherigen Gemeinschaftsunternehmens Calvert zu sehr günstigen Konditionen das Portfolio in Nordamerika ab. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) bis 2027 ein wenig und sieht diese etwas unter den Konsensschätzungen./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.23 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.91%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|ArcelorMittal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.07.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|20.06.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|7.58
|-56.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:59
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Hold
|11:57
|
Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy
|11:55
|
RBC Capital Markets
Daimler Truck Outperform
|11:53
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|11:51
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold
|11:50
|
Deutsche Bank AG
ArcelorMittal Buy
|11:05
|
RBC Capital Markets
ABB Sector Perform