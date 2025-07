FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen zum zweiten Quartal von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlhersteller dürfte von den Margen in Europa profitiert haben, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./bek/ag;