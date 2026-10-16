Apple Aktie 908440 / US0378331005
284.70CHF
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19.10.2026 06:57:55
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die aktuellen Verfügbarkeitsdaten stützten seine positive Einschätzung für den iPhone-18-Zyklus im Geschäftsjahr 2027, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Das Preis-Mix sei besser als in den Vorgenerationen./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 343.46
|
Abst. Kursziel*:
4.82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 343.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.83%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|284.70
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