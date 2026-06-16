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NASDAQ 100 985336 / US6311011026

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16.06.2026
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Index-Performance im Fokus 16.06.2026 22:34:39

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste

Der NASDAQ 100 notierte am Abend im negativen Bereich.

Der NASDAQ 100 verlor im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss 1.89 Prozent auf 29’968.13 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 30’455.49 Zählern und damit 0.290 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30’543.92 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’962.87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30’560.08 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 29’125.20 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 24’655.34 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 21’937.57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 18.89 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Fiserv (+ 4.01 Prozent auf 49.83 USD), Gilead Sciences (+ 2.36 Prozent auf 127.23 USD), Constellation Energy (+ 2.15 Prozent auf 268.00 USD), MercadoLibre (+ 1.68 Prozent auf 1’674.08 USD) und Airbnb (+ 1.61 Prozent auf 141.20 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Marvell Technology (-9.78 Prozent auf 278.67 USD), Intel (-8.45 Prozent auf 117.05 USD), KLA-Tencor (-7.44 Prozent auf 237.33 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7.30 Prozent auf 507.29 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6.35 Prozent auf 122.81 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’802’483 Aktien gehandelt. Mit 4.286 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6.69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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