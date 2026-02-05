Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Amazon Aktie 645156 / US0231351067

173.79
CHF
-10.63
CHF
-5.76 %
05.02.2026
BRXC
06.02.2026

Amazon Outperform

Amazon
173.79 CHF -5.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar seien aber höher als jedermann erwartet habe und auch vor dem Hintergrund der ebenfalls massiven Aufstockung von Alphabet ein Sorgenfaktor. Hinzu komme der enttäuschende Ergebnisausblick auf das erste Quartal./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 300.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 222.69 		Abst. Kursziel*:
34.72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 222.37 		Abst. Kursziel aktuell:
34.91%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse