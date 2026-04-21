Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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23.04.2026 09:04:27
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 301 auf 304 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) werde sich im weiteren Jahresverlauf wohl beschleunigen, schrieb Stephen Ju am Donnerstag./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 304.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 255.36
|
Abst. Kursziel*:
19.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 255.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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