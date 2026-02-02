Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’203 0.1%  SPI 18’235 0.1%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’462 -0.3%  Euro 0.9172 0.1%  EStoxx50 5’913 -0.6%  Gold 4’633 -4.8%  Bitcoin 59’474 0.0%  Dollar 0.7735 0.0%  Öl 66.3 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue KI-Profiteure für 2026
Intesa-Aktie verliert: Finanzhaus streicht Jobs und schüttet rund 50 Milliarden Euro aus
Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Konzerne wollen wohl Frist für Fusionsgespräche verlängern
Rückruf bei Danone: Bestimmte Babynahrung in Deutschland betroffen - Aktie trotzdem fester
HLEE-Aktie sackt ab: Einstieg von CSL Mindset verzögert sich
Suche...
eToro entdecken

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

183.37
CHF
-2.68
CHF
-1.44 %
09:33:12
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.02.2026 07:38:51

Amazon Buy

Amazon
183.37 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aktien seien zu günstig angesichts der erwarteten Beschleunigung des Geschäfts mit Amazon Web Services (AWS), schrieb Brent Thill am Sonntag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 13:01 / P.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / P.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Amazon

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Amazon-Kurs >5 >10 >15
Fallender Amazon-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 300.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 239.30 		Abst. Kursziel*:
25.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 239.32 		Abst. Kursziel aktuell:
25.36%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse