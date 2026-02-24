Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'013 1.0%  SPI 19'199 0.8%  Dow 49'175 0.8%  DAX 24'986 0.0%  Euro 0.9122 0.0%  EStoxx50 6'117 0.0%  Gold 5'190 0.9%  Bitcoin 50'163 1.2%  Dollar 0.7728 -0.1%  Öl 71.2 0.0% 
Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30

141.37
CHF
1.61
CHF
1.15 %
24.02.2026
BRXC
25.02.2026 06:29:17

Alzchem Group Buy

Alzchem Group
141.37 CHF 1.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 190 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Spezialchemieunternehmen produziere unter anderem Kreatin für die Nahrungsmittelindustrie und den Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsbranche, schrieb Constantin Hesse am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Mit einer einzigartigen Plattform und führenden Nischenpositionen schirmten sich die Trostberger außerordentlich gut gegenüber der Konkurrenz ab. Angesichts des Margenpotenzials, beschleunigter Barmittelzuflüsse und Optionen in den USA sieht Hesse eine für viele Jahre attraktive Anlagestory./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
155.20 € 		Abst. Kursziel*:
22.42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
160.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.60%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

