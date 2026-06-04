Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.22 Prozent tiefer bei 30’505.47 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.30 Prozent auf 30’174.59 Punkte an der Kurstafel, nach 30’571.24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30’092.24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’509.99 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.694 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 27’651.82 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.03.2026, den Wert von 25’093.68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’721.92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21.02 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 4.32 Prozent auf 314.68 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.90 Prozent auf 369.54 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3.89 Prozent auf 372.95 USD), Paccar (+ 3.16 Prozent auf 118.00 USD) und Cintas (+ 2.86 Prozent auf 179.71 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Broadcom (-11.84 Prozent auf 422.49 USD), Micron Technology (-5.31 Prozent auf 1’022.25 USD), Arm (-4.78 Prozent auf 392.15 USD), CrowdStrike (-4.75 Prozent auf 712.07 USD) und QUALCOMM (-3.62 Prozent auf 240.96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18’636’065 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.644 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.53 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch