Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.53 Prozent auf 30’407.81 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.30 Prozent tiefer bei 30’174.59 Punkten in den Handel, nach 30’571.24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30’541.43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’092.24 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.372 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 27’651.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’093.68 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 21’721.92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 20.64 Prozent nach oben. 30’762.20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Axon Enterprise (+ 6.59 Prozent auf 513.20 USD), Marvell Technology (+ 4.90 Prozent auf 316.43 USD), Align Technology (+ 4.07 Prozent auf 168.29 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4.01 Prozent auf 245.52 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 3.82 Prozent auf 369.27 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Broadcom (-12.59 Prozent auf 418.91 USD), Micron Technology (-7.74 Prozent auf 996.00 USD), Arm (-4.47 Prozent auf 393.44 USD), CrowdStrike (-3.81 Prozent auf 719.09 USD) und Diamondback Energy (-3.63 Prozent auf 202.94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 39’331’678 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4.644 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch