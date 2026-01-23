NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die A-Aktie von Alphabet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt verblassten Nimbus von OpenAI müssten die Profiteure von Künstlicher Intelligenz (KI) aus der US-Internetbranche mit der anlaufenden Berichtssaison weitere Erfolge zeigen, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Und die Unternehmen, die durch KI als gefährdet gälten, müssten es schaffen, KI eher als Hebel denn als Bedrohung darzustellen. Bei der Google-Mutter Alphabet sieht Erickson bereits etwas Optimismus eingepreist und so vorab eine leicht negative Anlegerstimmung. Er rechnet nach den Zahlen mit einer moderat positiven Kursentwicklung./gl/ck;