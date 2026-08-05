NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 194.67 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 0.514 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers auf 377.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193.99 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 93.99 Prozent.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 4.57 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch