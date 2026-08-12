NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Alphabet A (ex Google)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 129.56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7.718 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 343.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’653.60 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’653.60 USD entspricht einer Performance von +165.36 Prozent.

Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 4.38 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch