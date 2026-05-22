Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’570 0.5%  SPI 19’175 0.5%  Dow 50’669 0.1%  DAX 25’171 0.3%  Euro 0.9127 -0.1%  EStoxx50 6’084 0.5%  Gold 4’516 0.5%  Bitcoin 57’814 0.4%  Dollar 0.7844 0.1%  Öl 93.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vor möglichen Börsengang: Anthropic-Aktie erreicht Rekordbewertung und überholt OpenAI
Ripple steigt neben SpaceX und OpenAI in den Prime Unicorn Index auf
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt
Infineon und NVIDIA bündeln Kräfte zur Veränderung bei KI-Rechenzentren - was das für die Aktien bedeutet
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verloren
Suche...

Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

306.00
CHF
0.37
CHF
0.12 %
10:24:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.05.2026 08:17:31

Alphabet A (ex Google) Overweight

Alphabet A
306.00 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung der Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 405 US-Dollar belassen. Die jüngste Google-Entwicklerkonferenz habe die Fortschritte bei KI und das breite Angebot verdeutlicht, schrieb Ross Sandler am Donnerstagabend. Innerhalb des Google-Universums wüchsen die KI-Angebote um das 6- bis 7-fache./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 405.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 390.13 		Abst. Kursziel*:
3.81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 390.20 		Abst. Kursziel aktuell:
3.79%
Analyst Name::
Ross Sandler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse