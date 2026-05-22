LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung der Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 405 US-Dollar belassen. Die jüngste Google-Entwicklerkonferenz habe die Fortschritte bei KI und das breite Angebot verdeutlicht, schrieb Ross Sandler am Donnerstagabend. Innerhalb des Google-Universums wüchsen die KI-Angebote um das 6- bis 7-fache./ag/edh;