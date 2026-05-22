Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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29.05.2026 08:17:31
Alphabet A (ex Google) Overweight
Alphabet A
306.00 CHF 0.12%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung der Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 405 US-Dollar belassen. Die jüngste Google-Entwicklerkonferenz habe die Fortschritte bei KI und das breite Angebot verdeutlicht, schrieb Ross Sandler am Donnerstagabend. Innerhalb des Google-Universums wüchsen die KI-Angebote um das 6- bis 7-fache./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 405.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 390.13
|
Abst. Kursziel*:
3.81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 390.20
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.79%
|
Analyst Name::
Ross Sandler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse