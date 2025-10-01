Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.10.2025 11:25:01
Akzo Nobel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 69 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht des Lackherstellers noch einmal an. An der Anlagestory habe sich nichts geändert, betonte sie./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:49 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|11:25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
AstraZeneca Buy
|11:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|11:28
|
Goldman Sachs Group Inc.
BASF Buy
|11:25
|
Goldman Sachs Group Inc.
Akzo Nobel Buy
|11:21
|
Goldman Sachs Group Inc.
UniCredit Buy
|11:16
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nike Buy
|11:13
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius vz. Neutral