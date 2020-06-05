SAP Aktie 345952 / DE0007164600
130.08CHF
38.63CHF
42.24 %
05.06.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 12:26:09
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet nach dem Quartalsbericht und leicht gesunkenen Cloud-Zielen für 2025 nur mit geringen Änderungen am Konsens. Grundsätzlich bleibe der Anstieg des Current Cloud Backlog, also der vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, nämlich solide./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
247.45 €
|
Abst. Kursziel*:
25.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
234.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.34%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:27
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
10:51
|SAP sieht Kundenzögern im Cloudgeschäft vorüberziehen - Aktie fällt (AWP)
|
10:03
|DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)