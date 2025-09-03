Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’583 -0.3%  SPI 17’340 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’090 -0.3%  Euro 0.9247 0.1%  EStoxx50 5’649 0.2%  Gold 4’104 0.2%  Bitcoin 86’932 1.4%  Dollar 0.7980 0.3%  Öl 65.6 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TKMS-Aktie bereits fair bewertet? Deutsche Bank sieht kein weiteres Kurspotenzial
Volvo Car-Aktie mit Kurssprung: Autobauer verdient operativ mehr als erwartet
Galenica-Aktie legt zu: Umsatz in den ersten neun Monaten gesteigert
Galderma-Aktie zieht kräftig an: Prognose nach starkem Q3 erhöht
Studien-Flop zieht Moderna-Aktie nach unten - Was macht BioNTech?
Suche...

London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

98.85
CHF
-32.22
CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 12:29:51

London Stock Exchange (LSE) Outperform

London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Ein solides drittes Quartal und eine aktive Kapitalverwendung, also Aktienrückkäufe, sollten die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie steigen lassen, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag nach dem Bericht des Börsenbetreibers./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
132.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
93.23 £ 		Abst. Kursziel*:
41.58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
93.36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
41.39%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:29 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
13.10.25 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen