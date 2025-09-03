London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
98.85CHF
-32.22CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
23.10.2025 12:29:51
London Stock Exchange (LSE) Outperform
London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Ein solides drittes Quartal und eine aktive Kapitalverwendung, also Aktienrückkäufe, sollten die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie steigen lassen, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag nach dem Bericht des Börsenbetreibers./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
132.00 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
93.23 £
Abst. Kursziel*:
41.58%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
93.36 £
Abst. Kursziel aktuell:
41.39%
Analyst Name::
Ben Bathurst
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|12:29
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|London Stock Exchange (LSE)
|98.85
|-24.58%
