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26.03.2026 09:19:27

AIXTRON SE Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Der Bau eines neuen Werkes in Malaysia sei ein positiver Indikator für die Kostenstruktur und die Nachfrage, schrieb Analyst Craig A. McDowell in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht darin eine sinnvolle Diversifizierung der Produktionsbasis. Dieser Schritt sollte die Margenziele des Maschinenbauers für die Halbleiterindustrie stützen./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
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Analyst Name::
Craig A. McDowell 		KGV*:
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