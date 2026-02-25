AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
22.78CHF
1.22CHF
5.66 %
11:50:07
SWX
26.02.2026 09:56:53
AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell attestierte dem Chipausrüster einen starken Auftragseingang. Der Jahresauftakt und der Ausblick auf 2026 seien allerdings schwach, so der Experte in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25.20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.74 €
|
Abst. Kursziel*:
1.86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.08%
|
Analyst Name::
Craig A. McDowell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse