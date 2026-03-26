AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Om Bakhda kommentierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Bau eines neuen Werkes in Malaysia. Der Kapazitätsausbau spiegele deutlich das Vertrauen wider, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steigen werde - insbesondere von asiatischen Kunden des Chipindustrie-Ausrüsters. Er habe eine Kapazitätserweiterung zuvor schon als möglichen Kurstreiber angedeutet gehabt./rob/tih/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.97 €
|
Abst. Kursziel*:
4.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.75%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06:36
|Aixtron plant neues Werk in Malaysia (AWP)
|
06:35
|AIXTRON-Aktie deutlich höher: Konzern investiert in neuen Standort in Penang (Dow Jones)
|
25.03.26
|AIXTRON to expand global footprint with new plant in Malaysia (EQS Group)
|
25.03.26
|AIXTRON erweitert globale Präsenz mit einem neuen Werk in Malaysia (EQS Group)
|
25.03.26
|EQS-Adhoc: AIXTRON SE to expand global footprint with new plant in Malaysia (EQS Group)
|
25.03.26
|EQS-Adhoc: AIXTRON SE erweitert globalen Footprint mit neuem Werk in Malaysia (EQS Group)
|
25.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|09:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|02.03.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|26.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
