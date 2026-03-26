AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

31.84
CHF
-0.94
CHF
-2.87 %
10:51:35
SWX
Historisch
26.03.2026 09:20:45

AIXTRON SE Buy

AIXTRON
32.20 CHF -4.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Om Bakhda kommentierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Bau eines neuen Werkes in Malaysia. Der Kapazitätsausbau spiegele deutlich das Vertrauen wider, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren stark steigen werde - insbesondere von asiatischen Kunden des Chipindustrie-Ausrüsters. Er habe eine Kapazitätserweiterung zuvor schon als möglichen Kurstreiber angedeutet gehabt./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.97 € 		Abst. Kursziel*:
4.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.75%
Analyst Name::
Om Bakhda 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

