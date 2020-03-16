Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach einem gesenkten Auslieferungsziel des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach Ansicht des Analysten Ken Herbert haben zuletzt notwendig gewordene Softwareupdates und ein Qualitätsmangel bei Rumpfpaneelen das Risiko der diesjährigen Lieferprognose nochmals erhöht. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, war die Senkung des Ziels auf unter 800 Jets von den Anlegern bereits erwartet und von Airbus bereits angedeutet worden. Er rechnet aber damit, dass der Konzern nun eher das untere Ende der diesjährigen Finanzzielspanne erreichen wird./rob/tih/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
197.64 €
|
Abst. Kursziel*:
21.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
198.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.80%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|17:20
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|13:39
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:05
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:47
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
