Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-80.48
CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
Airbus SE Outperform

Airbus
185.36 CHF 4.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach einem gesenkten Auslieferungsziel des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach Ansicht des Analysten Ken Herbert haben zuletzt notwendig gewordene Softwareupdates und ein Qualitätsmangel bei Rumpfpaneelen das Risiko der diesjährigen Lieferprognose nochmals erhöht. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, war die Senkung des Ziels auf unter 800 Jets von den Anlegern bereits erwartet und von Airbus bereits angedeutet worden. Er rechnet aber damit, dass der Konzern nun eher das untere Ende der diesjährigen Finanzzielspanne erreichen wird./rob/tih/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
197.64 € 		Abst. Kursziel*:
21.43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
198.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.80%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17:20 Airbus Outperform RBC Capital Markets
13:39 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:05 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:47 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
