NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach einem gesenkten Auslieferungsziel des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach Ansicht des Analysten Ken Herbert haben zuletzt notwendig gewordene Softwareupdates und ein Qualitätsmangel bei Rumpfpaneelen das Risiko der diesjährigen Lieferprognose nochmals erhöht. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, war die Senkung des Ziels auf unter 800 Jets von den Anlegern bereits erwartet und von Airbus bereits angedeutet worden. Er rechnet aber damit, dass der Konzern nun eher das untere Ende der diesjährigen Finanzzielspanne erreichen wird./rob/tih/tav;