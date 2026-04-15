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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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15.04.2026 18:47:26

Airbus SE Hold

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Anhand der Informationen des Flugzeugbauers vor dessen Bericht für das erste Quartal geht Chloe Lemarie am Mittwoch davon aus, dass der üblicherweise im ersten Jahresviertel negative freie Barmittelfluss größere Abflüsse zeigen werde als sonst. Für Airbus Commercial rechnet sie mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von etwa 100 Millionen Euro./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
171.54 € 		Abst. Kursziel*:
10.76%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
171.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.85%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
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09.04.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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