Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Anhand der Informationen des Flugzeugbauers vor dessen Bericht für das erste Quartal geht Chloe Lemarie am Mittwoch davon aus, dass der üblicherweise im ersten Jahresviertel negative freie Barmittelfluss größere Abflüsse zeigen werde als sonst. Für Airbus Commercial rechnet sie mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von etwa 100 Millionen Euro./rob/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
171.54 €
|
Abst. Kursziel*:
10.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
171.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.85%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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