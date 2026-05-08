Airbus 165.99 CHF -4.68% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 226 Euro belassen. Der April sei für den Flugzeugbauer ein besserer Auslieferungsmonat gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die 67 Jets markierten einen Wendepunkt bei den schleppenden Auslieferungszahlen, die es bislang in diesem Jahr gegeben habe. Im Mai müsse sich dies nun bestätigen./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.