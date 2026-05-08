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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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08.05.2026 13:39:42

Airbus SE Buy

Airbus
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 226 Euro belassen. Der April sei für den Flugzeugbauer ein besserer Auslieferungsmonat gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die 67 Jets markierten einen Wendepunkt bei den schleppenden Auslieferungszahlen, die es bislang in diesem Jahr gegeben habe. Im Mai müsse sich dies nun bestätigen./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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