FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Die Zahl der Auslieferungen des Flugzeugbauers im vergangenen Jahr sei gestiegen, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Lage bei den Zulieferungen scheine sich also zu entspannen./bek/mis;