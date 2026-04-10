Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant kappte am Donnerstag seine Auslieferungsschätzungen für den Flugzeugbauer bis 2028 nach dem deutlich schwächeren ersten Quartal. Die Stimmung der Anleger habe sich zuletzt zwar bereits eingetrübt, aber möglicherweise könnte der Quartalsbericht immer noch negativ überraschen. Durch die Schließung der Straße von Hormus sieht der Experte aktuell noch wenig Einfluss auf Airbus. Er will sich die Lage aber noch einmal genau anschauen, sollten die Ölpreise bis ins dritte Quartal hinein so hoch bleiben./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169.88 €
|
Abst. Kursziel*:
23.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
171.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.31%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
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