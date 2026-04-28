Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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Air Liquide Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Ein entscheidender Kurstreiber für den Gasekonzern sei der Jahresauftakt eher nicht. Er sieht aber die dynamischen Auftragsbestände, eine robuste Preisgestaltung und eine positive Entwicklung im Elektronikbereich als Stütze./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
195.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
181.84 €
|
Abst. Kursziel*:
7.24%
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
182.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.81%
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Analyst Name::
Alex Sloane
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KGV*:
-