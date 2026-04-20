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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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20.04.2026 10:29:25

Air Liquide Outperform

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 194 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Straße von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
185.08 € 		Abst. Kursziel*:
13.46%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
185.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.99%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
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24.03.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
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