Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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Air Liquide Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriegashersteller dürfte den Ausblick bestätigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und schleppender Industrie-Nachfrage dürfte das Management zuversichtlich bleiben für die Margenentwicklung./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
182.76 €
|
Abst. Kursziel*:
12.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
182.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.21%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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