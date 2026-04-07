Air Liquide 168.02 CHF 0.98% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Industriegashersteller dürfte den Ausblick bestätigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und schleppender Industrie-Nachfrage dürfte das Management zuversichtlich bleiben für die Margenentwicklung./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.